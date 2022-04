Isabelle MAURANGES-DALMAYRAC

Professionnelle de l'évènementiel depuis 20 ans, spécialisée dans la logistique et l’organisation

de manifestations B to B autour des nouvelles technologies, je crée votre manifestation (formation, forum, salon, petit déjeuner clients ...) et la coordonne de A à Z.



D’un naturel rigoureux, ayant le sens des responsabilités, autonome, force de propositions, bon relationnel, j'interviens aussi pour appuyer une équipe dans l'organisation d'un évènement de manière très opérationnelle.

La gestion de toute la partie administrative de votre évènement est aussi dans mes compétences.



Mes compétences :

Séminaire ou Conférence

Sécurité

Conception graphique

Gestion de projet

Adobe Illustrator

Marketing

Communication

Création

Marketing opérationnel