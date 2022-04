Isabelle MAZERIE

Doctorante au sein de l'équipe MaCSE depuis octobre 2014. Mon sujet de thèse a pour but de créer des dispositifs portables pour la détection de polluants dans notre environnent. C'est par l'optimisation d'une nouvelle approche électrochimique (utilisant un réseau d'électrodes) couplé à la modification de surface qu'une détermination sensible et sélectif est obtenu dans différents milieux.



Mes compétences :

Environnement

Électrochimie

Communication

Enseignement/encadrement

Biologie/écologie

Analyses des procédés/environnement