Isabelle MEGI DEPARDON

A travers EDHOVA, je participe à l'amélioration de la qualité de vie au travail.



Des résultats :

- la qualité relationnelle devient une compétence

- les conflits sont réduits

- l'emploi de son temps est maîtrisé

- les managers sont reconnus et centrés sur leurs responsabilités

- l'organisation repose sur une approche positive et décloisonnée

- la cohésion des équipes favorise la stratégie et les projets d'entreprise



Spécialisations : Médiation, Qualité relationnelle, Chronostratégie, Appreciative Inquiry, Analyse comportementale et motivationnelle, Conduite du changement



Mes compétences :

Bien être au travail

Formation

Gestion du temps

Gestion Projet

Management

Médiation

Organisation

Performance

sérénité

Gestion

Ressources humaines

Conseil

Accompagnement