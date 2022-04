Isabelle MELIS

Durant les sept dernières années, j’ai acquis des compétences professionnelles indispensables en soutien dermatologique que je souhaiterais développer . Effectivement, mon sens des responsabilités, ma volonté d’optimiser les prises en charge et le suivi patient, mon sens de l’organisation et mon habilité d’adaptation me permettent d’effectuer des consultations inter service de façon autonome.



Mes différentes participations aux séminaires, au CPC ainsi que mon implication en tant que formatrice plaie et cicatrisation au centre hospitalier et école d’infirmière ont participé à optimiser mon approche sur les problématiques du métier.





Mes compétences :

Animation de formations

Analyse de données

Education thérapeutique

Expertise plaies et cicatrisation

Autonomie professionnelle