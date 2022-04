Isabelle MENANT

Manager au sein de KPMG Entreprises au bureau de Granville, dans la Manche, j'accompagne mes clients dans leur développement et l’amélioration de leur performance. Mes clients sont des artisans et commerçants / petites entreprises / PME situées essentiellement dans le Centre et Sud-Manche.



Diplômée d'expertise comptable, je suis spécialisée dans :

- le suivi, l'accompagnement et le conseil auprès des pharmacies

- le suivi, l'accompagnement et le conseil auprès des professionnels libéraux

- le conseil en gestion (tableaux de bord, prévisionnels, ...).

- l'évaluation des entreprises





Mes compétences :

Spécialiste des professions liées à la santé

Specialiste des professions liberales

Expertise comptable

Gestion