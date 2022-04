Isabelle MENDES BATISTA

Forte d'une expérience longue acquise chez phizer , ainsi que pour le laboratoire SANOFI au poste de conductrice de ligne .

En effet une expériences professionnelle dans ce secteur d'activité m'ont permise de développer d'organisations et de rigueur , adaptabilité , investissements personnel et réalisation des objectifs .

Le curriculum vitae que je vous joins vous permettra d'évaluer et d'apprécier mes expériences au sein des laboratoires pharmaceutiques .