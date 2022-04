Isabelle MERHATA

Après 15 années d'expérience comme travailleur social auprès d'un public handicapé que j'accompagnais au quotidien, ce que je suis devenue aujourd'hui m'amène à explorer d'autres approches de la personne, d'autres manières de créer du lien.

Le Bien-être permet de passer du monde de l'avoir à celui de l'être et de passer du concept du "corps que j'ai" au "corps que je suis".

Le bien-être concerne tout le monde, l'engouement de plus en plus prononcé pour le massage , les médecines parallèles, marque le besoin de revenir au corps et de lui redonner sa place.

Une étude a montré que plus les gens sont anxieux et stressés, plus leur muscles sont tendus et contractés.

La douleur nous averti que nous devons l'analyser sur le plan émotionnel pour en comprendre l'origine.

Lorsque notre corps est malade, nous ne sommes pas "la maladie" , celle-ci exprime un stress, une angoisse, un traumatisme...

Soyez à l'écoute de votre corps et prenez le temps de le comprendre, pour lâcher-prise sur votre passé et devenir ce que vous êtes réellement.