Isabelle MERVOYER

Actuellement, je travaille pour une entreprise qui me permet de réaliser des missions dans le secteur des énergies.



De formation initiale ingénieur agronome, j’ai repris mes études en 2005 pour un Master en Business Administration (MBA) orienté sur les ressources humaines et la conduite du changement. En parallèle, j’ai obtenu un DESS en communication.



Mes expériences professionnelles m’ont appris à travailler dans des environnements politico-économiques challengeant.



Née aux Etats-Unis je parle et comprends couramment l’anglais. Une éducation biculturelle complétée par des expériences professionnelles internationales (USA, Allemagne, Belgique, Sénégal, Mali, Roumanie) m’a donné la capacité d’analyser et de comprendre un concept sous différents points de vue. Mes expériences m’ont également appris à travailler avec des interlocuteurs très variés, dans des contextes très différents.



Dynamique, entreprenante et créative, j’aime relever les défis et espère que mes qualifications et mes expériences vous intéresseront.



Mes compétences :

Bâtiment

Energie

Énergie renouvelable

Photovoltaïque

Business development

Gestion de projet