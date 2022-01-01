Isabelle MESLIN

2014 - 2014COMMERCIALE , DEVELOPPEMENT SECTEUR 50 POUR CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES
GEOXIA NORD OUEST
- CADRE COMMERCIALE
2008 - 2013DEVELOPPEMENT SECTEUR 50 POUR VENTES DE MAISONS INDIVIDUELLES
Cafpi
- AGENT COMMERCIALE
Sainte Geneviève des Bois2006 - 2008PRET IMMOBILIER
TOP EQUINE
- COMMERCIALE
2004 - 2006CREATION DE SOCIETE , ITINERANT , DEVELOPPEMENT SUR LE 14 /50/61 /27 DE PRODUITS VETERINAIRES DANS LES HARAS GALOPEURS TROTTEURS SELLES , VETERINAIRES , PARTICULIERS , DE PLUSIEURS GAMMES VETERINAIRES
SOCIETE ALTERNATIVE
- DELEGUEE VETERINAIRE
2002 - 2003DEVELOPPEMENT DE PRODUITS VETERINAIRES DE PLUSIEURS LABORATOIRES , JANSSEN , PLATINUM , ETC CHEZ LES VETERINAIRES POUR LES DEPARTEMENTS 14/50/61/27/76
PHARMACIE
- PREPARATRICE EN PHARMACIE
1993 - 2002RESPONSABLE DU RAYON VETERINAIRE , ACHATS DIVERS , DEVELOPPEMENT DE TOUT LE VETERINAIRE ETC