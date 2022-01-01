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Isabelle MESLIN

LE DÉZERT

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle au Dézert

En résumé

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Entreprises

  • COURTAGE - Gérante de société de courtage

    2017 - 2019

  • SOCIETE AVISOFI - CONSEILLER FINANCIER

    2014 - 2017 NEGOCIATEUR DE PRET IMMOBILIER

  • MAISONS LE MASSON - COMMERCIALE

    2014 - 2014 COMMERCIALE , DEVELOPPEMENT SECTEUR 50 POUR CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES

  • GEOXIA NORD OUEST - CADRE COMMERCIALE

    2008 - 2013 DEVELOPPEMENT SECTEUR 50 POUR VENTES DE MAISONS INDIVIDUELLES

  • Cafpi - AGENT COMMERCIALE

    Sainte Geneviève des Bois 2006 - 2008 PRET IMMOBILIER

  • TOP EQUINE - COMMERCIALE

    2004 - 2006 CREATION DE SOCIETE , ITINERANT , DEVELOPPEMENT SUR LE 14 /50/61 /27 DE PRODUITS VETERINAIRES DANS LES HARAS GALOPEURS TROTTEURS SELLES , VETERINAIRES , PARTICULIERS , DE PLUSIEURS GAMMES VETERINAIRES

  • SOCIETE ALTERNATIVE - DELEGUEE VETERINAIRE

    2002 - 2003 DEVELOPPEMENT DE PRODUITS VETERINAIRES DE PLUSIEURS LABORATOIRES , JANSSEN , PLATINUM , ETC CHEZ LES VETERINAIRES POUR LES DEPARTEMENTS 14/50/61/27/76

  • PHARMACIE - PREPARATRICE EN PHARMACIE

    1993 - 2002 RESPONSABLE DU RAYON VETERINAIRE , ACHATS DIVERS , DEVELOPPEMENT DE TOUT LE VETERINAIRE ETC

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau