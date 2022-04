Isabelle MESNIL-JOUVENEL

Avril 2017 un nouveau challenge, certifier et gérer un siège et 56 agences chez SOS OXYGENE, groupe Niçois qui ne cesse de se développer.

Un challenge ou je m'épanouie et où je déploie toutes mes compétences en matière de management de la qualité.

En parallèle je participe au cercle QHSE de l'association AFQP06 et je donne des cours qualité des étudiants de Polytech Nice ce qui me permet de rester à la pointe de ma disicpline et de toujours me remettre en question.



Mes compétences :

Audit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO 14001 Standard

Norme ISO 9001

ISO 900X Standard

la Coordination

Restaurants

Microsoft Windows

Apple Mac