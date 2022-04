Isabelle MEYER

Durant de nombreuses années, j’ai occupé différents postes d’assistante au sein de diverses entreprises.



Professionnelle, créative et rigoureuse, mes compétences sont variées et tournent autour de 3 domaines principaux :

Assistance, gestion et organisation



Aujourd’hui, je souhaite mettre à votre disposition ces compétences pour vous aider à mieux gérer les tâches administratives indispensables mais souvent encombrantes pour les petites structures ou les particuliers peu habitués à ce type de tâches.

Ma tâche sera de vous permettre de vous recentrer sur votre cœur de métier.



Mon métier : vous aider pour que vous puissiez faire le vôtre.



Mes compétences :

Gestion et assistance commerciale

Gestion et assistance administrative

Gestion financière et pré-comptable