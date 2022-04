Isabelle MICHEL- KARAOUZENE

6 rue de la carierrette

34570 St Paul et Valmalle



46 ans, mariée, 2 enfants (22et18 ans)

Tel : 04 34 81 12 99

michel_isabelle@live.fr







DOMAINES DE COMPETENCES



Gestion administrative d’un centre culturel pluridisciplinaire

 Gestion des contrats et conventions avec les différents partenaires institutionnels, compagnies et intermittents du spectacle (contrat cession, Sacem, SACD, Guso…).

 Prise en charge et suivi dossiers subventions liés aux partenariats DRAC, Région, CG, CNC, CNV, Arcadi, dans le cadre de l’espace muséal, du cinéma, du spectacle vivants – diffusion, création et résidences d’artistes.

 Rédactions des actes et documents de travail : délibérations, conventions, cahiers des charges, notes, courriers…

 Gestion des salles : plannings d’occupation et mise à disposition.

 Élaboration du budget de fonctionnement et d’investissement sous la direction du responsable de service. Gestions des commandes, choix des prestataires (marchés publics) et suivi desdits budgets

 Responsable titulaire de la régie d’avance et de recettes (billetterie spectacle logiciel sirius)

 Elaboration des fiches de postes gestion des congés, des heures, des plannings d’une l’équipe de 9 personnes

 Organisation et coordination de la transmission et la rédaction des informations au sein du service et avec l’ensemble des services de la collectivité



Médiation culturelle et accueil des compagnies artistiques:

 Définition des axes de sensibilisation en lien avec la programmation et les résidences d’artistes.

 Conception et montage de projets culturels (financement, encadrement, recherche de passerelles et de collaboration avec les relais).

 Définition, mise en place, gestion et accueil des ateliers scolaires et tout public.

 Accueil téléphonique, accueil du public et des compagnies artistiques



Gestion commerciale :

 Du traitement de la commande client à la livraison.

 Interface, coordination entre clients et technico-commerciaux.

 Techniques de formalités export.

 Connaissance de la législation en matière de transport.



Comptabilité privée:

 Comptabilité fournisseur et analyse financière et statistiques des résultats d’activité.



Gestion achats et atelier production

 De l’évaluation des besoins (stock, stock tampon) au traitement de la commande fournisseur et de son suivi à la mise en fabrication.

 Organisation du planning de production pour 4 collaborateurs.

 Elaboration des fiches de travail (matières, spécificités).

 Interface entre fournisseurs et autres services de l’entreprise.



Marketing :

 Élaboration de documents de communication et stratégie de diffusion

 Traduction et adaptation de documents allemands pour le marché français











PARCOURS PROFESSIONNEL





2009 à aout 2012 Mairie de St Fargeau-Ponthierry, cadre B, rédacteur

Assistante de direction Centre Culturel Les 26 Couleurs,

En collaboration avec le responsable de service, mise en place du projet culturel et de l’équipe dans le cadre de la reconversion d’une friche industrielle en espace culturel doté d’un espace muséographie, d’une salle de spectacle et cinéma, d’un atelier pédagogique et d’une salle polyvalente



1992 à fin 2008 : SYNFLEX SARL (filiale d’un groupe allemand de l’electrotechnique )

1996-2008 : Assistante marketing et gestion commerciale

Responsable commerciale grands comptes

Mise en place et gestion du département production.

Participation à l’adaptation du système informatique de la maison mère allemande à notre structure.

1994-1996 : Mise en place et gestion du département marketing

1992-1994 : Assistante gestion comptabilité,



1991 à 1992 : LUX International (filiale allemande)

Assistante achats

1990 : CLAUSE Semences Professionnelles

Assistante export



FORMATION



2008-2009 Diplôme universitaire ingénierie du développement social et culturel local- mention bien

1988 à 1989 BTS Commerce International, l’ISEG, Paris IXème.

1987 Études de langues en Allemagne.

1986 1ères années DEUG allemand Paris IV (Sorbonne).

Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion administrative et commerciale

Médiation culturelle

Action culturelle