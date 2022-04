Isabelle MIEGEVILLE

• Gestion des dossiers courtiers et mise à jour du fichier des intermédiaires

• Envoi des mandats d'encaissements aux courtiers et suivi.

• Vérification et suivi des courtiers inscrits/radiés à l'ORIAS

• Extraction du portefeuille des courtiers

• Enregistrement des études et envoi de cotations aux courtiers

• Elaboration et Développement de documents pour intégration dans un outil de cotation.

• Extraction de bases de données et production de rapports de Tableaux Croisés Dynamiques