Isabelle MIGLIASSO

Je suis secrétaire médicale de formation mais je souhaite me tourner vers l'aide à la personne et notamment AESH (ex AVS scolaire), beaucoup de demandes des familles.... j'ai travaillé dans un IME et suis bénévole dans une association VML (Vaincre les Maladies Lysosomales) de maladies génétiques atteignant les enfants et les adultes. Je me sens ainsi tout à fait capable d'aider des enfants en difficulté.

Je suis inscrite sur le site de l'Académie d'Amiens et pas de poste.