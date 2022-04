Isabelle MIGNOT

Je vis et travaille actuellement près de Chantilly dans l'Oise. Mes oeuvres entre abstraction et figuration allusive sont visibles en permanence chez Carré d'Artistes - 29 rue Vieille du Temple à Paris (4ème), The Artists Galerie - 278 bis bd de la plage à Arcachon (33), à la Galerie "Les MétamorphOzes" - Domaine du Prieuré à Valaire (41) et bien évidemment sur mon site mais également à mon atelier où vous pouvez me rendre visite sur rendez-vous. Pour connaître mes prochaines dates d'exposition, rendez-vous à la rubrique "agenda" de mon siteArray où vous êtes tous les bienvenus !



