Intermédiaire en Opérations Bancaires et Services de Paiement, (IOBSP), j'effectue la recherche des financements pour les TPE/PME : entreprises, en création, et investissements divers.

Audit de faisabilité, mandat de recherche, et mise en relation avec les Experts Comptables, Commissaires aux comptes, Avocats, Notaires et Banquiers.



Mais aussi, ...j'interviens à la demande de mes clients, au sein des investissements en LMNP (loueur de meublé non professionnel) ou LMP ( loueur de meublé professionnel).



Vous bénéficiez des conseils et de l' assistance nécessaires, à chaque étape de votre recherche de financements et de vos investissements en LMNP et LMP.



Isabelle MILLANG



HORIZON Invest

06 42 42 60 05



Mes compétences :

Conseil

Courtage

Finance

Immobilier

Vente

Assurance

Fiscalité