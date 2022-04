Je me lance dans l’artisanat à base de fils de scoubidou.

J’ai créé un kit de création avec un support et un tressage avec des fils de scoubidou.

Je fais du sur mesure, et je vends mes créations.

Je souhaite organiser des après-midi ou des journées ludiques et créatives en partenariat avec les centres de loisirs, les comités d’entreprise, et les maisons de retraites.