Isabelle MIRAUCOURT

Je souhaite m'enrichir de nouvelles méthodes de travail et relever un nouveau challenge.



Pour un poste impliquant polyvalence et faculté d’adaptation, mon expérience dans la prise en charge clients, la gestion de plannings et l’organisation administrative, constituera un atout majeur.je suis rigoureuse, autonome et dotée d’un bon relationnel.



Ma capacité de travail et ma persévérance m’ont aussi permis de progresser dans mes fonctions.







Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint