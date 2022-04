Isabelle MISTIAEN

Mes atouts ? Une expérience significative en communication - culture générale, en tant que formatrice (secteurs privé et public) et enseignante (du secondaire au supérieur) dans le bassin rennais, notamment, mais aussi à Bruxelles et Tanger. La diversité de mes publics m'a confortée dans mon sens relationnel et de l'adaptation. J'aime transmettre et apprendre des compétences, souvent transversales, mettre chacun en situation d'agir et de produire, ouvrir des horizons. Je donne aussi conseils et aide pour préparer des concours d'entrée aux grandes écoles, de la fonction publique, ou autres ; des entretiens d'embauche ou d'intégration ; et rédiger des rapports de stage, mémoires, CV et lettres de motivation. Je propose encore des méthodes et entraînements à la lecture rapide, à la prise de notes et au compte rendu.



Mes compétences :

Communication écrite

Lecture rapide