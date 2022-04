Isabelle MOCQUANT

Think by Design : Cabinet de Facilitation et conseil en management de projet innovant

Enseignante à l'ESIEE et Sup de Luxe- Chaire Cartier



Mon expertise

Le management de projets par des méthodes innovantes : Atelier Co-créatifs, Design Thinking, Canvas, …

L'expérience client est au coeur de toutes les stratégies et modifie en profondeur les périmètres d'actions et les organisations. L'accompagnement des équipes est fondamental.



Mon atout

Coach, mon accompagnement personnalisé permet à chaque manager de trouver les ressources pour développer sa capacité à innover dans son métier ou ses projets.



Dans un monde en pleine mutation, le manager a besoin de se réinventer au quotidien et dans la gestion de ses projets. Avec ThinkByDesign, le manager n'est plus seul et peut être accompagné.



Ma spécificité

Une double expérience : Luxe et Agence Design

Un coeur de métier : Le Retail et l'expérience client



Ma Valeur Ajoutée :

Une approche personnalisée et la mise en place d'une collaboration étroite et agile

La créativité et l'Innovation au centre de toutes réponses et recommandations

Une approche customer centric





Mes Spécialités

Retail, Design Global, Parcours client, Expérience client, Merchandising, Concept architectural, Category management

Identité visuelle, packaging, communication 360, CRM, Marketing opérationnel, Trade marketing, Digital

Plateforme de marque

Animation et Formation, Brainstorming, Co-création



Les secteurs

Le luxe et haut de gamme : Richemont, Cartier, Louis Vuitton, Swarovski

La mode : Groupe Beaumanoir, Tila March, Scottage, Elle

Beauté, Cosmétiques : Yves Rocher, l'Oréal, Guerlain

Start up, Objets connectés : Lick, Qook

Laboratoires pharmaceutiques et Pharmacies : Arkopharma, Expanscience, Biopath, PHR

Travel retail : Aelia Lagardère services

GMS, GSS, Grande consommation : Seb, Krups, Darty, Auchan, Leclerc, Monoprix



Contact :

06.10.63.00.81

imocquant@thinkbydesign.fr



Mes compétences :

Design

Luxe

Management

Marketing

Merchandising

Retail

Design Thinking

Management projet