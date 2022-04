Isabelle MODRY

Mes compétences sont multiples : Gestion / animation de sites web et e-commerce, e-marketing, référencement, rédaction web, communication et communication sur les réseaux sociaux.

Je suis une amoureuse de la culture sous toutes ses formes dotée d'un esprit curieux d'où un parcours plutôt atypique mais non dénué de sens.



Mes compétences :

Seo

Emailing

Marketing

Communication

Community Manager

eCommerce

Rédaction Web

Web 2.0

E-Marketing

Gestion de projet

SEM

Référencement

Réseaux sociaux