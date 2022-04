Isabelle MOINET

Depuis 1999 chez Carea, ayant respectivement occupé les postes de secrétaire d'accueil polyvalente, assistante de direction puis assistante de communication, j'ai terminé le 8 janvier 2016 en tant que chargée de communication.

A la recherche de nouveaux challenges je suis à l'écoute de toutes propositions plus que motivée pour ce nouveau départ.



Mes compétences :

Word

Power point

Outlook

Gestion de projets éditoriaux, digitaux et evèneme

Elaboration plan de communication et suivi

Coordination de projets avec prestataires extérieu

Gestion de planning

Tenue d agenda

Microsoft Office

Réseaux sociaux

Prise de vues

Organisation d'évènements

Assistance administrative

Assistanat de direction

Négociation achats