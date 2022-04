Isabelle MONFLIER

Forte d'une expérience au sein de l'armée de terre, je sais travaillé dans un esprit de cohésion, et d'esprit d'équipe. Je sais être polyvalente, et aussi travailler indépendamment, curieuse du monde qui m'entoure.

Je suis aussi autodidacte dans la peinture abstraite, une passion depuis un peu plus de 7 ans. Je m'inspire de ce que je peux trouver sur la toile.

Je suis une personne très créative et manuelle.

Je suis une personne très conviviale, joviale, mais très sérieuse dans les tâches qui me sont confiés.

Je pourrais être un atout dans votre entreprise.



Mes compétences :

Graphisme

Recherche

Analyse

Persévérance

Polyvalente

Informatique