Isabelle MONTAGNE

J'ai travaillé 22 ans dans une PME de la région toulousaine, spécialisée dans le commerce de gros.

Au sein de cette structure, mon poste a évolué pour finir avec 3 casquettes; à savoir, comptable unique-gestionnaire administrative, fiscale et sociale-analyste financière.

Aujourd'hui, je suis très motivée pour apporter mon expérience au sein d'une PME-PMI, l'idée de collaborer à une petite structure me plait particulièrement. J'ai conscience qu'une comptabilité bien tenue est un atout majeur pour ces structures sur le marché actuel.



Mes compétences :

Organisée

Reporting

Esprit d'équipe

Comptabilité

Rigoureuse

Relations clientèles et fournisseurs. Gestion

BUDGET – CONTROLE DE GESTION

Compte de résultats