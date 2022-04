Isabelle MONVOISIN

Mon défi quotidien :

Etre la garante du confort, du bien-être et de la sécurité du personnel de l’entreprise.



Responsable des services généraux, je suis en charge de l’ensemble des services nécessaires au bon fonctionnement d’une entreprise (accueil, droits d’accès, entretien des bâtiments, travaux, gestion de l’immobilier, achats de fournitures, logistique, flotte de véhicules, etc... ) J'assure leur gestion technique, administrative et humaine.



Mes compétences :

Informatique

Organisation du travail

Ressources humaines

Contrôle de gestion

Adaptabilité

Reporting

Dynamisme

Force de proposition

Aisance relationelle

Pédagogie

Services généraux

Assistance à maîtrise d'ouvrage