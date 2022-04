Nom : Isabelle MOODLEY



Catalyseur d'Energies - Manager de Fonctions Support



Responsable Equipes commerciales, Administration des Ventes et Logistique



Compétences clefs :



Analyse et Organisation - Leadership - Expérience Grand Groupe, PME et Entrepreneuriat.



Solide expérience Ventes et Gestion des Ventes



Bilingue anglais - Positive et Optimiste.



Qualités : Gestion du stress, très grande adaptabilité, met en avant l'esprit d'équipes.



Membre de l'Association RéSSYV (bénévolat), Membre du réseau COLIBRI et bénévolat Ecole des Soleils (Inde).







Mes compétences :

Formation en marketing direct

opérationnel