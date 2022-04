Isabelle MORELLI

Formatrice depuis 2004 sur le secteur hôtelier et hpa- technologie, logiciels hôteliers, management, TRE, secretariat commerce, égalité homme femme, developpement durable, entretien linge et locaux - suite à 10 ans de gestion hôtelière et 4 ans de dépannage informatique sur logiciel unicamp et e-season.

Depuis 2 ans, une activité supplémentaire toujours en relation avec le public et son bien être : la Gestion d'intolérances alimentaires et émotionnelles.



Mes compétences :

Ténacité