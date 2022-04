Isabelle MOREUILLE

" Les journées sont trop courtes et le temps trop précieux pour être gaspillés ! "



C'est certainement la phrase qui me défini le mieux. Je ne sais pas m'ennuyer, milles projets toujours en prévision ! Il y a tellement à découvrir...





Ma première passion : ma famille ;

je donne en effet, et de plus en plus, de l’importance au temps passé avec mes enfants et mes proches…

Mon activité d'enseignante est également vitale. Je grandis avec elle et j'aime être portée par les projets et la vitalité de mes étudiants...

Il y a aussi la lecture... tout comme la peinture, mais sans prétention, que je pratique depuis une très belle rencontre avec la matière et des heures à user mes chaussures dans les expositions en classe préparatoire.

Je suis aussi aquariophile récifaliste ; cela m'a permis d'avoir une conscience plus forte des enjeux de l’environnement... Mais l'activité indispensable à mon équilibre, c'est le jardinage. Le terme est peut-être réducteur, mais ma passion de l’architecture, du design et du jardin, font de ce passe-temps, un besoin, porteur de sagesse !