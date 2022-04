Isabelle MOULIAN

Je suis médecin ,âgée de 45 ans avec une formation initiale généraliste, Thésée en octobre 2005 (chimiothérapie ciblée des cancers broncho pulmonaires non à petites cellules avancés chez les sujets de plus de 75 ans à partir d'un cas clinique)

Initialement formée à l'université René Descartes , Paris Vème , faculté de Cochin Port-Royal

J'ai ensuite été mutée pour finir mon externat à la faculté de Marseille (raison familiale)

J'ai poursuivi mon parcours en milieu hospitalier en gériatrie à Avignon (84000) puis sur Vienne (38200)

Je suis depuis médecin en centre de soins de suites et réadaptation à proximité de Vienne (57 lits) depuis 10 ans

J'ai une formation capacitaire en gérontologie depuis 3 ans mais pratique la gériatrie depuis 15 ans

J'ai également mon DU en soins palliatifs (Lyon 1er)