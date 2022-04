Isabelle MOULINET

Après avoir travaillé, durant plus de 15 ans, au sein du département contentieux de cabinets d’avocats français et anglo-saxons, j'ai souhaité allier deux mondes qui me sont chers : l'écriture et la justice.



J’ai ainsi créé mon propre Cabinet à Bois-Colombes au sein duquel j’exerce deux activités, celle de Juriste (Clerc d'Avocat au sein de plusieurs cabinets d'Avocats parisiens) et celle d'Ecrivain Conseil (communication écrite).



Par ailleurs, je suis conciliateur de justice auprès du tribunal d'instance de Colombes et j'ai exercé les fonctions de conseiller UFC - Que Choisir au sein de ma commune.



Mes compétences :

Administratif

Auteur

Biographie

Conseil

Correction

Écrivain

Juridique

Relecture

Soutien scolaire