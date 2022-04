Isabelle MOUY

Je propose un bilan nutritionnel et micronutritionnel précis à toutes personnes désirant retrouver un équilibre alimentation-santé. Je suis à votre écoute et ensemble nous mettons en place un programme alimentaire adapté à vos besoins physiologiques, votre activité physique, vos goûts, vos habitudes de vie et votre état de santé (diabète, cholestérol, surpoids, troubles digestifs, troubles du comportement alimentaire...).



Pour tout le monde, les sportifs, les enfants, ados, les personnes âgées, les femmes enceintes...



Je peux également intervenir auprès des entreprises pour des ateliers d'informations sur l'équilibre alimentaire et auprès des restaurations collectives pour établir des plans alimentaires en accord avec le GEMRCN.



J'accompagne également les restaurateurs pour la mise en place de la nouvelle loi concernant l'indication des allergènes alimentaires présents dans les plats servis au consommateur.

Je propose une formation information : Power Point d'une durée de 1h30 à 2h00 (Identification des allergènes sur les emballages alimentaires, décryptage des emballages, réalisation de documents pour faciliter la mise en place de cette loi...).