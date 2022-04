Isabelle MOUZE ESTEVES

L’humain est pour moi au cœur de la performance : accompagner les équipes dans le changement, bâtir de nouvelles organisations et les structurer, pour qu’elles prennent leur envol, manager des équipes pluridisciplinaires, dans un objectif de produire un service public de qualité ; c’est mon moteur et ce qui guide mon action



Mes compétences :

Animation de réseau

Mise en place de partenariats

Montage et pilotage de projets

Elaboration, mise en oeuvre, suivi et évaluation d

Management

Négociation

Innovation dans les projets