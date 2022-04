Après une formation en histoire de l’art, Isabelle Muheim accompagne depuis plus de vingt ans des organismes publics et des associations dans leur stratégie culturelle, dans l’optimisation et la valorisation de leurs actions : les ministères de la culture ou de l'éducation (en participant notamment à la mission pour le développement des arts à l’école), des centres d'art comme le Centre Pompidou (pour lequel elle élabore un partenariat avec le Centre national de documentation pédagogique et réalise une collection audiovisuelle), ou bien encore des musées et théâtres…



Son expertise dans les domaines artistiques et son expérience dans la communication lui ont permis de défendre et promouvoir la création dans toutes ses formes, l’éducation artistique et l’accès à la culture pour tous. La communication devient alors un prolongement du projet artistique, « un métier à tisser du lien » entre les artistes, les institutions et les différents publics sur un territoire.



C’est dans cet esprit qu’elle choisit aujourd’hui d’apporter son expertise de consultante en ingénierie culturelle indépendante auprès des fondations. Avec l’appui d’un réseau d’experts et de professionnels dans les domaines artistiques et dans le secteur de la communication, Isabelle Muheim propose d’accompagner les responsables de mécénat dans l’évaluation, la valorisation et le développement des projets qu’ils soutiennent.



Références :



Institutions publiques



- Ministère de l’Education nationale

Mise en œuvre et évaluation des actions arts plastiques dans le cadre du plan pour les arts à l’école



- Directions régionales des Affaires culturelles (DRAC Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon

Développement, suivi des projets. Communication des actions régionales pour les arts plastiques



- Département arts et culture du Centre national de documentation pédagogique (CNDP)

Mobilisation des réseaux éducation nationale et culture. Evaluations des actions pédagogiques



- Mission 2000 en France : Blois, cité des enfants. Ministère de la Culture / Ville de Blois

Direction de la communication. Recherches de mécénat



- Service national de production audiovisuelle du CNDP

Expertise et suivi éditorial de projets dans le domaine de l’éducation artistique



- Fonds régional d’art contemporain (FRAC) Midi-Pyrénées

Organisation et coordination des expositions. Communication





Musées – Centres d’art



- Centre Pompidou

Conception et direction artistique de la collection Parcours d’exposition au Centre Pompidou :12 films

(http://www.cndp.fr/parcours-exposition/parcours/au-centre-pompidou.html )



- Centre national des arts de la magie et de l’illusion. Ville de Blois

Coordination et communication du projet de préfiguration



- Musée d’art moderne de Céret

Organisation et suivi pédagogique des expositions





Associations – fédérations



- Théâtre Nicolas Peskine. Blois

Direction de la communication et des relations publiques



- Laboratoire de l’Egalité

Relations de presse. Campagne nationale de communication pour l’égalité femmes hommes



- Fédération des industriels français de l’ameublement

Conception et direction artistique de films documentaires : Mobidécouverte, les enfants designers













Mes compétences :

Communication institutionnelle

Arts et culture

Communication

Production audiovisuelle

Communication événementielle