Isabelle MURY

Comédienne professionnelle en Bretagne depuis 1998,je travaille actuellement avec deux compagnies : L'Art Déraille (Concarneau) en tant que comédienne et décoratrice dans une pièce de Samuel Benchétrit "Comédie sur un quai de gare" et la Compagnie "Les Praticables" (Douarnenez)comédienne et formatrice. Jai commencé ma formation de comédienne grâce à de nombreux stages et à une vingtaine de participations dans des spectacles à Paris et région parisienne.De ma rencontre avec une danseuse-chorégraphe en 1990 naitra la Cie Chrysalide. Notre création "Le Labyrinthe", spectacle d'improvisations, d'arts martiaux et de performances peinture nous permettra de participer à des échanges culturels en Europe de l'Est.

Mon intérêt pour les métiers artisanaux et la scénographie, m'ont donné l'envie de me lancer dans la menuiserie (CAP en 2001)et depuis cela m'a permis d'avoir une petite expérience pour le théâtre et la télévision.



Mes compétences :

Animation

ANIMATION FORMATION

Danse

Formation

Improvisation

Mise en scène

Spectacle

Théâtre