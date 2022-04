Isabelle MUSSARD

Je suis Auto Entrepreneur dans les Services aux Particuliers.



Si vous avez besoin d'une Aide dans votre quotidien pour le Ménage, le repassage, les courses.



Je suis à l'écoute de mes clients pour leur satisfaction et leur bien être, et leur apporte un service de confiance qui sont des qualités essentielles dans ce métier.



D'autres qualités très importante : la discrétion, l'organisation, le respect des personnes, le sérieux sont aussi des atouts pour exercer dans ce domaine.



Avec en plus la possibilité d'une réduction ou déduction de 50% sur vos impôts.



Mes compétences :

Respect

Organiser

Discrétion

Autonomie

Ecoute