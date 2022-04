Isabelle MUSSEL

Près de 10 années d'expérience dans les achats :

Centrale d'achats, VPC, VAD, e commerce, boutiques spécialisées et ce dans des secteurs variés : art de la table, décoration, salle de bains, maroquinerie, bijoux, habitat... rien de tel pour affronter les aléas des différents services achats, et apprendre à s'adapter.

D'un naturel curieux, dynamique et réellement motivée je suis parvenue à évoluer quelque peu et me sens toujours prête à apprendre, partager, me rendre disponible, me remettre en question etc... Le relationnel reste pour moi primordial et travailler en équipe me motive grandement ...



Mes compétences :

Vente à distance

Communication

E-commerce

Achats

Décoration

ASIE

Sourcing

Négociation

Gestion de produit

Internet