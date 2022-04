Isabelle NAJARRE

Après une classe préparatoire Mathématiques et Physique de 2008 à 2010, j'intègre l'École Centrale de Nantes en septembre 2010. Après un an et demi de formation généraliste et un semestre de formation différenciée en structures composites, entrecoupés de stage et projets industriels variés, je décide d'effectuer un double-diplôme en ingénierie mécanique à la University College London (UCL).



Ainsi, dès octobre 2013 je serai diplômée de Centrale Nantes en tant qu'ingénieure généraliste et de UCL en tant qu'ingénieur mécanique (Master of Science).



Ayant des aspirations à l'international je suis ouverte à toute offre professionnelle où qu'elle soit dans le monde.