Isabelle NEHLIG

Coaching interne

Accompagnement du changement

Management de la communication, stratégies des médias, négociation commerciale et relation clients, ...conception de supports et PAO!







Un caractère........................................................

Fortes dispositions relationnelles

Capacités d’écoute et d’adaptation

Prédispositions à la créativité, l’anticipation et l’innovation





....Des compétences..............................................

Coaching (en cours de certification)

Élaboration, mise en œuvre, évaluation des plans de communication annuels (interne et externe)

Management

Gestion du budget du service communication et mise en œuvre des marchés publics

Conception des stratégies médias et suivi de la rédaction des supports

Conception et animation des séminaires, colloques et rencontres

Membre permanent du comité de direction





...Des connaissances sans cesse renouvelées.....................

Formation au métier de coach en interne des organisations (CNFPT - INSET)

Formations concertation et veille (école management Lyon)

Formations régulières aux marchés publics et évolutions de la réglementation

Formations professionnelles en communication écrite et orale (centre de journalisme de France3 - CELSA)

Formations trimestrielles au système de management par la qualité (pilote de processus)





++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

• Maîtrise PAO (illustrator, photoshop) EDITION (publisher, xpress) et WEB (dreamweaver, frontpage)

• Maîtrise conception de sites Internet/Intranet et production audiovisuelle

• Maîtrise Workflow de publication de contenu et formation des contributeurs

• Installation et co-gestion d’un parc informatique, d’un réseau et d’une pige interne + formations des utilisateurs

• Maîtrise logiciels bureautiques (word, excel, powerpoint, environnement windows)



++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++



Mes compétences :

Communication

Achat

Achat d'espace

Créativité

Éditorial

Gestion de projets

Intelligence économique

Internet

Management

Médias

Publicité

Relation Clients

Responsable communication

Veille

Veille stratégique

Web