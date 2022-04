Isabelle NELLE

Experte consultante en analyse et évaluation des projets , c'est avec un réel plaisir que je vous soumets mon profil.Travailleuse et dynamique , je souhaiterais faire carrière dans ce domaine par le biais de formations ou de stages approfondis , pour quoi pas dans le domaine de l'évaluation des projets ( gestion technique et financière des projets de développement) ou dans un domaine spécifique comme les QSHE les énergies renouvelables ou la gestion des catastrophes . Vos avis et conseils me seront d'un grand soutien et surtout les démarches à suivre pour réaliser ce rêve.

Ma boite est ouverte à tous

MERCI



Mes compétences :

Gestion de projet

Coordination de projets

Gestion administrative

Approvisionnement