Isabelle NEY

Madame, Monsieur,



Issue d’une formation commerciale , je suis actuellement diplômée d’un Bachelor spécialisée dans le développement commercial et marketing.



D’un naturel enthousiaste, J’aime communiquer et échanger avec les autres, mon caractère sociable me donne une certaine aisance, ce qui peut être de réels atouts pour travailler dans l'immobilier.

Grâce à mon cursus et mes expériences personnelles, j'ai acquis et développé un portefeuille de compétences variées et approfondies, mais également une certaine rigueur dans la gestion des individus et dans l’organisation des tâches à accomplir. J’ai également dû apprendre la patience et l’écoute des autres pour optimiser les résultats de l’entreprise.

L’expérience terrain m’a également fait gagné en maturité et autonomie.



Je serais heureuse de vous rencontrer lors d’un entretien au cours duquel nous pourrions échanger sur mon profil.

Je suis joignable au 0672207008 ou par retour d’email.



Mes compétences :

Community management

Team Management

Marketing

Adobe Photoshop

Microsoft Office

PrestaShop