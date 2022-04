Je m appelle isabelle neyrand, je vis dans l herault depuis 22 mois j ai ete en conges parental jusqu au 4 mars aujourdhui ma soif de reprendre le travail est immense . Ma passion est de lire des livres de psychologie je ne peux plus m endormir sans, aujourdhui j ai besoin d aider les gens dans leur difficulté de tous les jours c est avec plaisir que j aide c est devenu une passion mes amis sont toujours apres moi quand ils ont des bas dans leur vie je veux donc devenir coach de vie c est une passion



Mes compétences :

dynamique

Esprit d'analyse

Motivée

Organisée

Patiente

Ponctuelle