Isabelle NICOLAS CASEL

A Grenoble Ecole de Management depuis... de nombreuses années ! Une Grande Ecole où l'on se sent bien !



Présente à l'origine de trois projets innovants et donc passionnants ou tout était à créer :



- FORMACADRE en 1991 : le programme ESC par la voie de la formation continue pour adultes, c'est le début de "la formation tout au long de la vie" en tant qu'Administratrice de programme.



- La gestion de la scolarité pour l'ESC par la voie de l'apprentissage en 1998 - L'ESC Grenoble est l'une des premières à lancer ce type d'alternance pour un programme de Grandes Ecoles.



- La valorisation de la technologie et son incubateur avec le "Hall de l'entrepreneuriat Technologique" en 2000, en tant que Responsable administrative.



- et enfin le lancement du réseau IFC Sillon Alpin en 2006 - Programmes BAC+3 en alternance, pour des centres de formations délocalisés.



http://www.grenoble-em.com/1084-bachelor-reseau-sillon-alpin-1.aspx



Je suis actuellement Responsable du réseau IFC Sillon Alpin.



Présente à l'origine de ce projet (qui a été créé à l'initiative de Jean-François FIORINA) avec une ouverture en 2006 et 2 centres de formation pour 23 alternants, ces cursus comptaient à la rentrée 2012, 368 étudiants pour 10 centres de formation partenaires.



Du côté personnel : j'ai trois enfants et je suis Monitrice Fédérale 1er degré de plongée sous marine.





Mes compétences :

Animation de réseau

Formation professionnelle

Développement commercial

Suivi budgétaire