Isabelle NIKOLOV VERDUZIER

Compétences :



SHOPPER AND RETAIL MARKETING

Gestion de comptes-clés, recommandations stratégiques, étude des parcours consommateurs, mise en oeuvre des projets, management, budgétisation et gestion financière des comptes



PARTENARIATS

Développement de l’activité partenariats,conseil et négociation de partenariats, contractualisation, mise en oeuvre des projets et des process, management des équipes, reporting





Mes compétences :

Communication