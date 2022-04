Isabelle NIO

Organisée, rigoureuse, travaillant en équipe ou de manière autonome, j’apprends rapidement et m’adapte très vite à tous genres de situation ou milieu professionnel. Sur le terrain ou dans un bureau, en France ou à l’étranger, je suis polyvalente , curieuse, active, et appliquée. Je suis bilingue Espagnol (5 ans en Argentine) et parle bien Anglais et Portugais.



Mes compétences :

Photographie

Adobe

Webmarketing

Web design

Graphisme print

Autonomie professionnelle