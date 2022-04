Gérante de la SARL InoLiTech (http://www.inolitech.com ) - Société spécialisée dans la radioprotection, la qualité de l'air intérieur (notamment le radon) et le conseil en ingénierie et R&D (capteur, électronique, optique ...) - Personne Compétente en Radioprotection (PCR) externe secteurs médical et industriel.