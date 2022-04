Isabelle NOVARA

- 10 ans d'expérience en marketing et Vente à Distance/E-commerce, 3 ans en études de marché.

- développement et gestion d'un centre de profit de vente à distance : forte orientation business et ROI.

- spécialiste des stratégies de marketing relationnel et CRM multicanal : recrutement et fidélisation clients online, offline et téléphone.

- développement de produits à contenu éditorial.

- management d'une équipe marketing et éditoriale.

- négociation de droits et contrats avec les partenaires et prestataires.



Mes compétences :

BtoB

Communication

Distribution

E-commerce

E-Marketing

Ecommerce

Édition

eMarketing

Fidélisation

Fidelisation clients

Loisirs

Marketing

Marketing direct

Marketing relationnel

Microsoft CRM

Recrutement

Relationnel

VAD