Isabelle NUCCIO

Bonjour,

De nature enjouée et dynamique, je suis actuellement Responsable d' une équipe de 20 personnes dans une administration, dans laquelle j ai été embauchée il y a 24 ans de cela. Je souhaiterai changer d activité et me donner de nouveaux challenges pour ma seconde partie de carrière...quel que soit le secteur d activité et y compris si une formation est nécessaire.

Au plaisir...



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3

Java RMI

Government Legislation

Benchmarking

Audit