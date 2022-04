Isabelle OCCHUIZZI

Besoin d'une plume ?

Enseignante en activité, je suis titulaire d'une maîtrise en droit des affaires, ce qui m'apporte une solide connaissance en matière juridique. Ma passion pour l'écrit m'a menée depuis quelques mois maintenant à la rédaction web. Je me suis découvert une véritable passion.

Je suis là pour tous vos travaux : Articles de blog, Contenus de site, textes publicitaires, descriptions de produits...N'hésitez pas à me contacter ! Je suis à votre service ! J'écris pour vous et avec vous.

Un courrier urgent, un curriculum vitae, une lettre administrative... Tout un tas de documents rébarbatifs à écrire... Je suis la personne qu'il vous faut !

Envie d'écrire l'histoire de votre vie, j'écris votre biographie.

Vous êtes étudiant et vous avez un mémoire à rédiger ? Je m'occupe de sa mise en forme.

Besoin de cours particuliers en français du CP à la 3ème, de cours de remise à niveau, d'aide aux devoirs, de révisions intensives, j'interviens à domicile dans le 34 (Hérault) mais le cours peut se passer sous visioconférence ! Ainsi, peu importe où vous vous trouvez en France, je suis là pour vous aider !

