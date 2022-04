Isabelle ORLANDO

J'ai avec mon mari, 4 sociétés :



1- Mon mari est torréfacteur et a créé le café

ORLANDO CAFFÈ, qui est très prestigieux, car il contient du Blue Mountain c'est le cru le plus rare au monde provenant de la Jamaïque.



2- Nous avons repris un restaurant à Montmartre Trattoria Pulcinella - Piccolo Rosso : au 2 rue Eugène Sue Paris 18ème, où on y mange d'excellentes pizza et pâtes à la crème de truffe par exemple... il est toujours plein, je conseille de réserver avant de venir au : 01 42 23 78 29



3- Avec le succès du restaurant nous avons ouvert en face un traiteur PICCOLO ROSSO TRAITEUR, afin d'offrir aux clients la possibilité d'emporter ou manger sur place des bons plats et produits de qualité provenant d'Italie



4- Bientôt vous découvrirez L'ANGOLO un endroit atypique où vous y trouverez un bien être, à entendre du piano bar au sous-sol,et nous y ferons de l'événementiel et notamment des expositions de créateurs, peinture, céramique etc... tout ce que vous voulez exposer, selon vos créations, il se situera à côté du restaurant, Rue Ramey.... à bientôt vers le mois d'Avril prochain....



