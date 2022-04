Isabelle ORNANO

Ayant une expérience professionnelle de plus de 12 ans, j'ai acquis de nombreuses compétences dans les domaines administratifs, comptables et de transit.

Pour des raisons personnelles j'ai dû cesser mon activité professionnelle.

Aujourd'hui, mes enfants étant élevés, j'ai besoin de me réaliser à nouveau professionnellement.

Je suis une personne disponible, organisée, rigoureuse, dynamique, polyvalente et dotée d'une conscience professionnelle.



Mes compétences :

Pack office